» ارتفاع ضحايا كورونا في 8 دول عربية

17 مايو 2020 - 11:50 م

ارتفعت وفيات فيروس كورونا، الأحد، في الجزائر والعراق واليمن والصومال فيما زاد عدد الإصابات في البحرين والمغرب وفلسطين والأردن، وفق إحصاءات رسمية.



ففي الجزائر أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 6 وفيات، و198 إصابة، و98 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و19، بينها 548 وفاة، و3 آلاف و507 حالات تعاف.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت حالتي وفاة و144 إصابة إضافة إلى شفاء 92.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و404، بينها 123 وفاة، وألفين و218 متعاف.



وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية، تسجيل وفاتين و3 حالات شفاء في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال مكتب الوزارة بمديرية ساحل المحافظة، عبر فيسبوك إنه تم تسجيل حالتي وفاة رفعتا الإجمالي إلى 21 في عموم اليمن.



وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126 بينها 4 حالات تعافي، ولا يشمل ذلك الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين البالغة 4، بينها وفاة.



وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و64 إصابة، إضافة إلى تماثل 4 مرضى للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر" أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و421، منها 56 وفاة، و152 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، رصدت وزارة الصحة 183 إصابة بالفيروس، وشفاء 12 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أنها رصدت 183 إصابة جديدة، فيما تعافى 12 مريضاً.

وارتفعت إصابات البحرين، إلى 6 آلاف و930، توفي منها 12، وتعافى 2774، حسب آخر إحصاء نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 129 إصابة وشفاء 173 حالة، دون وفيات.

وقال اليوبي، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الإصابات بلغ 6 آلاف و870 حالة، بينها 192 وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و660.



وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، تسجيل 6 إصابات بكورونا، إضافة إلى 4 حالات تعافي.

وأوضح الوزير أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 613؛ منها 9 وفيات، و408 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تسجيل 5 إصابات بكورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 560 ، بينها 387 في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، و173 إصابة غير مؤكدة في مدينة القدس، بسبب منع إسرائيل لوزارة الصحة الفلسطينية العمل داخل المدينة.