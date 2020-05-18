فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز 28 ألفا

18 مايو 2020 - 12:00 ص

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 28 ألفا و108، إثر تسجيل 483 حالة جديدة.



وأشارت وزارة الصحة في بيان، إلى تشخيص 490 إصابة جديدة بالفيروس لترفع الحصيلة إلى 216 ألفا و30.

وأوضح البيان، أن 19 ألفا و361 مصابًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم ألفان و87 بوحدات العناية المركزة.

وأشار إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض منذ 39 يوما.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين من كورونا بلغ 61 ألفا و213، عقب تعافي 159 شخصا، في الساعات الماضية.