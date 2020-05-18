  • الإثنين 18 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:19 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

روسيا.. ولادة رضيع مصاب بكورونا

عادل إمام

هذا ما قاله "الزعيم" عن الاحتفاء بعيد ميلاده الـ 80

أردوغان

"الديهي" يكشف تفاصيل مخطط اغتيال "أردوغان" الزائف

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

رئيس الوزراء

متحدث الحكومة يفجر مفاجأة جديدة عن الحظر في العيد

كورونا

جمال شعبان يكشف سبب الوفاة المفاجئة لمرضي كورونا

كورونا

مسؤول صيني بارز يعترف بمعلومات خطيرة عن سبب تفشي "كورونا"

صورة اغتصاب

تهز الخليج.. "ابن الجيران" استدرجها وسلبها شرفها مع ذئبين

علي الفضالة

كاتب كويتي يصف المصريين بـ"المحتلين والمرضى النفسيين"

السعودية

إجراءات رادعة تجاه 4 أشخاص استفزوا السلطات بالسعودية

إفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى 81 ألفا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفيات كورونا تتجاوز 28 ألفا

#

الهند.. إصابات كورونا تتخطى 80 ألفا

#

كورونا.. إصابات إفريقيا تقترب من 50 ألفا

#

إصابات كورونا في الإمارات تتخطى الـ15 ألف مصاب

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا الـ81 ألفًا، الأحد، وفق بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.
وأشار المركز إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في القارة السمراء خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 81 ألفًا و307 حالات.
أمّا عدد وفيات الفيروس، فقد بلغ 2704 بعد تسجيل 74 حالة جديدة.
وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 31 ألفًا و78 شخصا.
وتتصدر مصر قائمة بلدان المنطقة من حيث عدد الوفيات بـ612 تليها الجزائر بـ548 وجنوب إفريقيا بـ261 حالة.
وإجمالا تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و772 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 315 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و844 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله متحدث "الوزراء" عن مطالب الحظر الكامل
» إفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى 81 ألفا
» ارتفاع ضحايا كورونا في 8 دول عربية
» الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو
» بينهم طفلتين.. عزل إسنا تعلن شفاء 21 حالة من كورونا
» 90 ألف وفاة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة
» الداخلية السعودية تحذر الوافدين بالإبعاد
» «القاتل العاري».. قتل صديقه وقطع خصيتيه
» مصر تتخطى حاجز الـ 12 ألف إصابة بفيروس كورونا
» شاهد.. والد ضحايا مجزرة أسيوط ينهار أمام النيابة
» شفاء 222 من مصابي كورونا خلال 24 ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:26 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية