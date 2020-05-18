روسيا.. ولادة رضيع مصاب بكورونا

18 مايو 2020 - 12:30 ص

ولد رضيع مصاب بفيروس كورونا، كانت والدته مصابة بالفيروس في جمهورية "أوسيتيا" الشمالية بالقوقاز الروسي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية، الأحد.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة "تاس" الروسية، إن "حاملا أصيبت بفيروس كورونا، وانتقلت العدوى إلى رضيعها".



وأضاف أنهما "موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة".



وولد الرضيع بمستشفى وسط مدينة بيسلان التابعة لـ "أوسيتيا" الشمالية، وتحمل 17 من بين 35 امرأة حاملا في هذه المستشفى فيروس كورونا، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤول قسم التوليد حسن تاغاييف.



وسبق أن ولد، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، رضيع مصاب بكوفيد-19 في بيرو، وأكدت السلطات حينها أنها ثاني حالة من هذا النوع في العالم.



وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ولد أول رضيع مصاب بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه، في ووهان، مركز تفشي الفيروس بالصين.

وتحل روسيا ثانيا في قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها 281 ألفا و752 إصابة، توفي منهم ألفين و631.