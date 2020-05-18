رفضا لحكومة نتنياهو.. إسرائيليون يتظاهرون في القدس

18 مايو 2020 - 12:40 ص

تظاهر عشرات الإسرائيليين، مساء الأحد، أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة القدس المحتلة، ضد الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس.



وتأتي المظاهرة عقب ساعات من منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة التي سيتناوب على رئاستها كل من نتنياهو وغانتس.



وأفاد مراسل الأناضول بأنّ الشرطة اعتقلت عدداً من المحتجين، ومنعت استمرار التظاهرة.

وأشار إلى أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين الرافضين لحكومة نتنياهو وغانتس، ومؤيدين لهما، أمام مقر رئاسة الوزراء.

ولفت المراسل إلى أن المتظاهرين هتفوا بشعارات تصف نتنياهو بـ"الفاسد".



ويرفض المتظاهرون وجود نتنياهو على رأس الحكومة القادمة بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه؛ وتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا فساد، كما يرفضون خضوع غانتس لنتنياهو وإبرامه اتفاقا معه.

ويترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.