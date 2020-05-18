» هذا ما قاله متحدث "الوزراء" عن مطالب الحظر الكامل

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المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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المصريون ـ متابعات

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علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ردود الفعل حول قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر، ومطالبات البعض بحظر كامل، قائلًا: «اللى بيقول هما أسبوعين ميتين والإجازات فيهم كتيرة أكيد بينظر للقطاع الحكومى فقط، لكن القطاع الخاص يعمل كل أيام الأسبوع، فالنظرة الضيقة واختزال الأمر نظرة قاصرة، لأن القطاع الخاص يعمل جمعة وسبت وإغلاق القطاع الخاص استنزاف كبير جدًا لهذا الاقتصاد».
أضاف المتحدث، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» المعروض عبر القناة الأولى المصري، مساء الأحد، أن الحظر الشامل أحد الحلول لبعض الدول، لكن مشكلته أن له مكاسب وخسائر أيضًا، مضيفًا: «المكاسب محتملة لكن الخسائر مؤكدة لا لبس فيها، أبرزها نزيف الاقتصاد».
ولفت إلى أن «الاقتصاد المصرى ينزف نتيجة كورونا، والحكومة تعمل جاهدة على تفادى الوضع وسرعة عودة الأمور إلى نصابها، لكن المكاسب هي انخفاض عدد الإصابات».
وتابع قائلًا: «لو عملنا حظر شامل أعداد الإصابات هتنخفض في الفترات اللاحقة، ولكن ليس هناك ضمانة لعدم عودة الإصابات مجددًا. هناك دول لجأت إلى الحظر الشامل نزفت اقتصاديًا بشدة».

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