أشهر طبيب في فرنسا يزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

18 مايو 2020 - 05:25 ص

زف الطبيب الفرنسي ديدييه راؤول - رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مرسيليا - بشرى سارة لمئات الملايين حول العالم بشأن كورونا.



واستبعد "راؤول" - الذي برز اسمه بشدة مع بداية الوباء - ظهور موجة جديدة أكثر شراسة من كورونا رغم إصدار منظمة الصحة العالمية تحذيرا بهذا الشأن .



وقال في تصريحات بثها عبر صفحته بـ"تويتر" إن ديناميكية الجائحة تتراجع .



وأضاف: طبعا ستظهر حالات هنا وهناك لكن الوباء أخذ ذروته وفي طريقه للانتهاء .. وكل الأدلة العلمية تؤكد ذلك.



