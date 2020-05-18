أحمد موسى: أردوغان ماسك العصاية لـ "تميم" و قاعد يأمره بهذه الأشياء

18 مايو 2020 - 05:33 ص

شن الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - هجوما شرسا على دولة قطر مؤكدًا أنها تعاني أزمة مالية شديدة.



وقال "موسى" في برنامجه المذاع على صدى البلد: قطر تحتضر وتعاني بسبب انخفاض أسعار الغاز .. 300 ألف شخصا عندهم مشكلة.



وأضاف: تميم بصدد تطبيق إجراءات التقشف بعد إنفاق أمواله الدولة على الإرهاب.



وأردف: الإخوان هيشوفوا أيام سودة في قطر .. وأردوغان ماسك العصاية لتميم وبيجبره يحول له فلوس من أجل استمرار حماية تركيا لقطر.



