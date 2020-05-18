منصة OSN للبث توفر أفضل خيارات المحتوى في شهر مايو

الإمارات العربية المتحدة، دبي: مايو 2020 - كشفت منصة OSN للبث عن عرض أكثر من 40 برنامج حصري خلال شهر مايو من أعمال Disney + الأصلية ومسلسلات وأفلام ووثائقيات جديدة وحصرية من الرسوم المتحركة والبرامج العائلية والدراما والتشويق والأكشن والكوميديا وغيرها من المحتوى الذي يستحق المتابعة.
أعمال DISNEY + الأصلية
وثائقيات (من أعمال DISNEY + الأصلية)
عروض ومواسم جديدة
أفلام جديدة
أفلام عائلية ورسوم متحركة
أفلام أكشن:
أفلام مبنية على أحداثٍ حقيقية:
أفلام رعب / تشويق:
أفلام دراما:
أفلام وثائقية/ خاصة
أعمال عربية جديدة
ظهر11:56 ص
فجر
03:26
شروق
05:02
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:51
عشاء
20:21