منصة OSN للبث توفر أفضل خيارات المحتوى في شهر مايو

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الإمارات العربية المتحدة، دبي: مايو 2020 - كشفت منصة OSN  للبث عن عرض أكثر من 40 برنامج حصري خلال شهر مايو من أعمال Disney + الأصلية ومسلسلات وأفلام ووثائقيات جديدة وحصرية من الرسوم المتحركة والبرامج العائلية والدراما والتشويق والأكشن والكوميديا وغيرها من المحتوى الذي يستحق المتابعة.

 

أعمال DISNEY + الأصلية

  1.  Disney Insider     (الموسم الأول - بدأ في 8 مايو): يرفع هذا البرنامج الستار عن عوالم شركة والت ديزني الخفية لأول مرة، عبر ثلاث قصص فريدة من لحظات ديزني السحرية وأسلوبها المؤثر في سرد الحكايا.
  2. Be Our Chef   (الموسم الأول - بدأ في 8 مايو): مسابقة طهو جديدة من قناة Disney + الأصلية، حيث تتنافس خمس عائلات محبة للطعام لإبداع أطباق شهية ومستوحاة من سحر ديزني.
  3. Pixar in Real Life  (الموسم الأول - حلقة جديدة في 8 مايو): يستعرض مسلسل التشويق أروع اللحظات والشخصيات من أفلام بيكسار وينقلها إلى الحياة الواقعية.
  4. One Day at Disney   (الموسم الأول - حلقات جديدة كل جمعة): يقدم هذا العمل المتميز لمحة عن أجواء العمل اليومية في شركة والت ديزني. مع فرصة لإلقاء نظرة خلف الكواليس واختبار يوم عمل عادي في عالم ديزني.
  5. Disney Family Sundays   (الموسم الأول - حلقات جديدة كل جمعة): تستضيف آمبر كيمب جيرستل برنامجاً مخصصاً للحرف اليدوية يستقبل أفراد العائلة معاً في تجارب ونشاطات يدوية مستوحاة من ديزني.
  6. Shop Class   (الموسم الأول - حلقات جديدة كل جمعة): برنامج مسابقات جديد تشارك فيه فرقٌ من البنّائين اليافعين لتصميم وبناء مجسمات فريدة واختبارها.
  7. Togo   (العرض الأول في 8 مايو): الفيلم مستوحى من قصة حقيقية عن توغو كلب الزلاجة ومالكه. ويُعتبر توغو كلباً صغيراً وضعيفاً لكنه قاد رحلة لتوصيل مصل لإنقاذ بلدة صغيرة تُدعى نوم والمجمّعات المجاورة لها من وباء خطير.

 

وثائقيات (من أعمال DISNEY + الأصلية)

  1. Penguins: Life on the Edge  يقوم فريق من صنّاع الأفلام الشجعان بالدخول إلى المنطقة القطبية الجنوبية لتصوير فيلم بينغوينز
  2. Dolphin Reef  : تلعب الممثلة ناتالي بورتمان الحائز على جائزة أوسكار وجولدن جلوب دور الراوي في الفيلم. ويحكي الفيلم قصة إكو المذهلة، وهو دلفين صغير من النوع قاروري الأنف يعيش في المحيط الهادئ، واهتمامه باستكشاف الحيد المرجاني وسكّانه المثيرين للاهتمام بدلاً عن تعلُّم المهارات اللازمة لبقائه.
  3. Diving with Dolphins  : يصطحب هذا الوثائقي متابعيه في رحلة ممتعة لإلقاء نظرة على كواليس تصوير فيلم دولفن ريف
  4. Elephant  : يصور الوثائقي الفيلة في البرية، وتقوم ميجان ماركل دوقة ساسكس برواية أحداثه.

 

عروض ومواسم جديدة

  1. Ramy   (الموسم الثاني - يبدأ في 29 مايو): تدور أحداث المسلسل حول شخصية الشاب رامي الذي ينتمي للجيل الأول من المسلمين الأمريكيين (ويلعب دوره الممثل رامي يوسف)، حيث يتناول المسلسل تجربة رامي لفهم نفسه ومكانه في حي يشهد انقساماً سياسياً في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وحاز الموسم الأول من المسلسل على إشادة النقاد، كما فاز رامي يوسف بجائزة الجولدن جلوب عن أدائه الرائع في المسلسل.
  2. Betty   (الموسم الأول - بدأ في 2 مايو): يحكي هذا المسلسل الدرامي قصة مجموعة متنوعة من المراهقات وسعيهن للتميز في عالم التزلج الذي يغلب عليه الطابع الذكوري.
  3. I Know This Much is True   (مسلسل قصير - يبدأ في 11 مايو): المسلسل من إنتاج شبكة إتش بي أو، من بطولة مارك روفالو، حيث يمثل فيه دوراً مزدوجاً لأخوين توأمين، وهما دومينيك الذي يروي قصة علاقته المضطربة مع توأمه توماس المصاب بجنون الارتياب وانفصام الشخصية، وجهوده لإخراج توأمه من المصحة.
  4.  The Great   (مسلسل قصير - ستتوفر كامل حلقات الموسم في 16 مايو): مسلسل درامي ساخر من تأليف كاتب فيلم The Favourite ، الحائز على جائزة الأوسكار، تدور أحداثه في القرن السابع عشر ويحكي قصة امرأة تعيش في ريف النمسا، واضطرارها للاختيار بين سعادتها ومستقبل روسيا بعد أن تتزوج الامبراطور.
  5. Little Fires Everywhere   (مسلسل قصير - ستتوفر كامل حلقات الموسم في 24 مايو): المسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم، ويلعب فيه دور البطولة كلاً من ريس ويذرسبون الحائزة على جائزة أوسكار وكيري واشنطن المرشحة لجائزة جولدن جلوب. وتدور أحداثه حول عائلة ريتشاردسون التي تحرص على أن تظهر بالصورة الأمثل أمام المجتمع من جهة، وعلاقة يلفها الغموض بين أم وابنتها من جهة أخرى.
  6. High Fidelity   - (الموسم الأول - يبدأ في 26 مايو): المسلسل من إنتاج شبكة هولو، ومن بطولة زو كرافيتز وجيك ليسي (من مسلسل ذا أوفيس) ودافين جوي راندولف. والمسلسل مستوحى من رواية للكاتب الأمريكي نيك هورنبي تحمل نفس الاسم والتي صدرت في عام 1995، ومن الفيلم الصادر عام 2000 والمستوحى أيضاً من الرواية. ويستكشف المسلسل الحياة الشخصية والمهنية لرجل أمريكي يمتلك متجر أسطوانات.
  7. Council of Dads   - (الموسم الأول - يبدأ في 28 مايو): يتم تشخيص سكوت بيري، وهو أب لخمسة أولاد، بالسرطان ويستدعي بعضاً من أصدقائه المقربين ليلعبوا دور الأب الاحتياطي لعائلته.

 

 

أفلام جديدة

أفلام عائلية ورسوم متحركة

  1. Wonder Park - تكتشف فتاة صغيرة اسمها جون تحمل مخيلة واسعة أنّ المنتزه الترفيهي الذي تراه في أحلامها قد تحول إلى حقيقة.
  2. Abominable  (متوفر بتاريخ 30 مايو)- تنطلق مجموعة من المراهقين في مغامرة لمساعدة كائن ييتي شاب يدعى إيفرست في العودة إلى المنزل بعد هروبه من رجل أعمال أسره لتحقيق مكاسب شخصية.
  3. Instant Family  - يتبنّى الزوجان بيت وإيلي طفلاً ليصبحوا عائلة صغيرة من ثلاثة أشخاص بين ليلة وضحاها.

أفلام أكشن:

  1. Bumblebee  (متوفر بتاريخ 29 مايو) - تدور أحداث فيلم التشويق والخيال العلمي الأمريكي من إنتاج 2018 حول إحدى شخصيات الترانسفورمرز التي تحمل نفس الاسم.
  2. Mission Impossible: Fallout  - يقوم إيثان هانت بالتعاون مع فريق صندوق النقد الدولي بالتصدي لمجموعة إرهابية تخطط لتنفيذ ثلاث هجمات نووية على مدن مختلفة في وقت واحد.
  3. Backdraft 2  (متوفر في 16 مايو) - يبحث محقق حرائق في شيكاغو عن أسباب نشوب حريق هائل يخفي خلفه المزيد من الغموض.

أفلام مبنية على أحداثٍ حقيقية:

  1. The Old Man & the Gun  (متوفر في 22 مايو) - فيلم من إنتاج 2018 يروي السيرة الذاتية للأمريكي فورست تاكر، الذي كان مجرماً احترف الهروب من السجن.
  2. Trial by Fire  - يروي الفيلم قصة كاميرون تود ويلينجهام المأساوية، الذي تمّ إعدامه على خلفية موت أولاده الثلاثة بعد أن أثبتت الأدلة العلمية براءته.

أفلام رعب / تشويق:

  1. Crawl  (متوفر في 14 مايو) - تحاول امرأة شابة إنقاذ والدها خلال إعصار من الدرجة الخامسة، لتجد نفسها محاصرة ضمن منزل تغمره المياه ويتوجب عليها النجاة بحياتها في مواجهة تمساح عملاق.
  2. Seven in Heaven  (متوفر في 21 مايو) - تتحول جميع مخاوف جود البالغ من العمر 16 عاماً إلى حقيقة في إطار أحداث مليئة بالتشويق.
  3. Overlord  (متوفر في 28 مايو) - يهبط مظليون أمريكيون خلف خطوط العدو، ليتوجب عليهم القتال ضد النازيين للنجاة، ويتمكنوا من الاطلاع على تجربة سرية عليهم الوقوف في وجهها.

أفلام دراما:

  1. The Sun is Also a Star  (متوفر في 15 مايو) - شاب رومانسي يقع في غرام فتاة عملية لا تؤمن بالحب.
  2. Downton Abbey  (متوفر في 23 مايو) - عمل يتناول حياة عائلة كراولي الأرستقراطية والخدم في العصر ما بعد الإدواردي.
  3. The Chaperone  (متوفر في 24 مايو) - تتغير حياة امرأة عندما تقابل راقصة شابة خلال رحلتها نحو الشهرة في عشرينيات القرن الماضي.

 

أفلام وثائقية/ خاصة

  1. The Real Camilla  - يتحدث أفراد العائلة والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المقربين عن حياة إحدى أبرز شخصيات العائلة الملكية في بريطانيا خلال أعوامها الـسبعين.
  2. Flight of the Conchords: Live in London  - تشهد النسخة الخاصة من العمل المرشح للفوز بجائزة إيمي من إنتاج إتش بي أو عودة الثنائي الكوميدي الشهير من نيوزيلندا ضمن حفل موسيقي حي على مسرح أبولو في لندن. ويمكن متابعة البث الخاصّ بالسلسلة الكوميدية الأصلية على إتش بي أو والتي تحمل نفس الاسم من 3 مايو.
  3. Finding the Way Back Home  - عمل يلقي الضوء على الظروف الصعبة لملايين الأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام والمؤسسات الأخرى حول العالم، مثل مؤسسة جي. كي رولينج لوموس التي تعمل على لم شملهم بأفراد العائلة أو وضعهم في دور رعاية بديلة.
  4. Foster  (متوفر في 17 مايو) - يسلط هذا العمل الضوء على عالم الرعاية البديلة الذي غالباً ما يُساء فهمه، من خلال قصص مميزة نقلاً عن إدارة خدمات الأطفال والأسرة في مقاطعة لوس أنجلوس، وهي أكبر وكالة لرعاية الأطفال بالمقاطعة في الدولة.
  5. Pete Holmes Dirty Clean  (متوفر في 31 مايو) - يقدم بيت هولمز هذا العرض الخاص الذي يتناول حقائق شخصية عن مواضيع متنوعة مثل الوعي والحياة الأخرى وكيف أصبح إيلون ماسك أباً مؤخراً.

 

 

أعمال عربية جديدة

  1. مجموعة أفلام عادل إمام (عيد الفطر) - ستستعرض منصة البث الخاصة بشبكة OSN  مجموعة متميزة من أبرز أفلام عادل إمام تقديراً للمثل الشهير، بما فيها البحث عن فضيحة (1973) والهلفوت (1985) والإرهابي (1994).
  2. حب واحد وحياتان (30 مايو) - فيلم تركي من تصنيف دراما ورومانس حائز على جوائز، وهو من بطولة بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك، يسلط الضوء على ما قد يسببه القيام بخطوة صغيرة سواء في الاتجاه الصحيح أو الخاطئ.
  3. البدلة (عيد الفطر) - فيلم رومانسي مصري من بطولة تامر حسني وأكرم حسني يتنكران بزي رجال شرطة ويتعرضان إلى العديد من المواقف.

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