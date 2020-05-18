» فنانة شهيرة: هالة سرحان ظلت تتحرش بي لمدة 3 أيام

18 مايو 2020 - 07:03 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة آثار الحكيم التي شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة.



وكانت لآثار أزمة كبرى للفنانة آثار الحكيم مع الإعلامية هالة سرحان ، حيث اتهمتها بالهجوم عليها في 4 حلقات متتالية في برنامجها الذي كان يذاع على قناة المحور .



وقالت "آثار: هالة سرحان ظلت تتحرش بي عدة حلقات متتالية ولم تتوقف إلا بعدما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب الذي طلب منها أن تتوقف.



وأضافت: هالة تهاجمني لكي تحصل لنفسها على برنامج في قناة أخرى .



وألمحت إلى أن هالة كانت تهاجمها بسبب انتقادها لبرنامج مقالب "رامز قرش البحر" من تقديم رامز جلال ، و الذي رفعت آثار قضية ضده ، وضد رامز جلال.



وتابعت: هالة سرحان ظلت تتحرش بي 3 أيام متتالية ، واغتابتني ، وما قصدته هو التحرش النفسي وليس الجنسي.



