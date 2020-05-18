» فتاة تتمنى الموت لـ عادل إمام .. فكيف رد عليها ساويرس؟

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ساويرس

تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لموقف غير متوقع بعد نشره صورة له مع الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاد الأخير الثمانين.

و نشر "ساويرس" صورة لعادل إمام أثناء لقائهما فيما يبدو بمهرجان الجونة الذي كان ينظمه الأول بشكل سنوي ، ثم وضع قلبا بجانب الصورة.

إحدى المعلقات قالت: ايه ؟ انتو الاتنين كبرتم ومعاكو فلوس عارفين .. مش هتموتوا بقى ؟.

و رد ساويرس على تعليقها قائلا: إن شالله انتى.

واحتفل الفنان عادل إمام أمس بعيد ميلاده الثمانين.

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