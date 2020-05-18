"موسى" لمحافظ القاهرة: في حاجات غلط بتحصل بالليل

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صدى البلد

المحكمة الدستورية

أحمد موسى

خالد عبد العال

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو لأعمال بناء وتشييد إحدى المناطق بالمعادي خلف المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: "هل دول معاهم رخصة وعملهم قانوني ولا مخالفين وليه بيشتغلوا بالليل؟".

 وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعمال البناء تخالف قرار المحافظ الذي يقضي بوقف أعمال التشييد والبناء لمدة 6 اشهر، معلقا :" نحن لا نتهم أحدا ولكن نريد أن نعرف مدي قانونية ما يحدث .

 وطالب موسى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن يرسل أحد العاملين بالحي الذي يضم هذه المنطقة للاطمئنان على مدى قانونية أعمال الإنشاء الجارية هناك، معقبا: "في حاجات غلط بتحصل بالليل يا سيادة المحافظ".

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