حرارة و سيول .. لن تخرج قبل أن تقرأ هذا الخبر

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة من اليوم، قائلا: " هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن البلاد متأثرة بمنخفض السودان الموسمي، والذي يمتد تأثيره إلى معظم مدن ومحافظات الجمهورية ، معقبا :" هناك فرصة لسقوط للأمطار على محافظات جنوب الصعيد وربما تصل لسيول في بعض المناطق".

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الموجة الحارة ستنكسر يوم الجمعة المقبلة، وستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة، محذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة.

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