» "التعليم" تكشف موعد نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوي

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التعليم

صدى البلد

أحمد موسى

الثانوية العامة

طارق شوقى



هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، طلاب الصف الأول والثاني الثانوي ، بإتمام الامتحانات الإلكترونية بالكامل وانتهاء العام الدراسي، قائلا: "إحنا قدوة لغيرنا ،إحنا الدولة الوحيدة التي لم يتأثر نظامها التعليمي بكورونا".

وأوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم الآن وسيتم الامتحانات وإعلان نتائجها بعد إجازة العيد مباشرة.

وتابع: "مفيش طالب في مصر مخدش خدمته التعليمية، ومفيش طالب خسر السنة بسبب الوباء، عشان كده عاوزين الصورة تكتمل بعمل امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية، مش لازم نقارن نفسنا بالدول اللي متعملش فيها امتحانات ثانوية، ممكن نكون إحنا قدوة وهما اللي يعملوا زينا".

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