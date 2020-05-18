» النيابة تكشف السر وراء انتحار فتاة مترو العباسية

18 مايو 2020 - 11:07 ص

أصدرت نيابة الوايلي أمرا بتشريح جثة الفتاة التي انتحرت أمس بإلقاء نفسها أسفل عجلات مترو الانفاق بمحطة مترو العباسية، وكشفت النيابة عن أن السبب وراء انتحار الفتاة هو خلافات أسرية.

وأضافت النيابة أنه سيتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، بعد أن كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحقيقات و استدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم.

وكان المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي المقدم أحمد سمير رئيس المباحث انتقل لمكان الحادث بعد البلاغ الذي تلقاه القسم ليجد جثة لطالبة تدعي" س .س " وتبلغ من العمر 22 عام مقيمة بمنطقة المطرية مفصولة الرأس وعثر بحوزتها علي 15 جنيه وهاتف محمول، وكشفت التحقيقات المبدئية عن أن الفتاة دخلت إلي المحطة وألقت بنفسها أسفل عجلات القطار 312 وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.