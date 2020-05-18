» سبب محرج يمنع ياسر جلال من الظهور في برنامج شقيقه

18 مايو 2020 - 12:07 م

كشف الفنان ياسر جلال، عن سر عدم ظهوره مع شقيقه رامز جلال في سلسلة برنامجه الرمضاني المتخصصة في المقالب، قائلا: "أنا بطبيعتي ما بطلعش في برامج بوجه عام إلا للحبايب ورامز يعرف ذلك ".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث": أنه لا يظهر في برامج مقابل المال معقبا: "مبحبش أطلع في برنامج مقابل فلوس البرامج دي بتجبلي بتوتر حاد ".



وفي سياق آخر، كشف عن أن أهم الأعمال الرمضانية التي حازت إعجابه ودفعته لمشاهدتها قائلا: "مسلسل البرنس لمحمد رمضان والاختيار والنهاية هي أعمال رائعة بالإضافة لمسلسل فلاتينو للزعيم عادل إمام ومسلسل 100 وش" .

