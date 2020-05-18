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فنانة شهيرة تكشف مفاجأة فى برنامج رامز مجنون رسمى

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رامز جلال
رامز جلال
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علا خطاب

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برنامج

سوزان نجم الدين

رامز مجنون رسمي

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن مفاجآت جديدة عن برنامج "رامز مجنون رسمى" والذى يقدمه الفنان رامز جلال والذى يعرض على قناة mbc مصر.

وقالت سوزان نجم الدين فى لقاء لها بإحدى القنوات العربية: "بعد انتهاء المقلب طالبت بتغيير التعاقد حيث كان الاتفاق فى البداية على برنامج حوارى مع الإعلامية أروى ولكن بعد أن تحول البرنامج إلى مقالب فان هذا له تعاقد آخر.

وأضافت سوزان نجم الدين قائلة: "لم اكن على علم بالمقلب كما ردد الكثير حيث كانت هناك دعوة من الإعلامية أروى لإجراء مقابلة تليفزيونية فقط ولكن فوجئت بعد ذلك بظهور رامز جلال.

وأوضحت سوزان نجم الدين قائلة: إننى كنت أرفض هذه النوعية من البرامج وكنت انتقد كل من يشارك فيها سواء مقدميهم أو الضيوف المشاركين فى البرنامج.

وكانت سوزان نجم الدين ظهرت مع الفنان رامز جلال فى برنامج "رامز مجنون رسمى" ولقت الحلقة نجاحا كبيرا خاصة أنها ظهرت متماسكة كثيرا.


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