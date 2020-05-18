الديهي: هناك وظائف سوف تختفي تمامًا

18 مايو 2020 - 12:21 م

طالب الإعلامي نشأت الديهي، المواطنين بالتعايش مع فيروس كورونا، قائلا: "إننا ليس أمامنا بديل سوى التعايش مع فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية أن ما يجري في العالم شلل اقتصادي تام وكامل غير مسبوق، وهناك وظائف سوف تختفي وتنتهي تمامًا.



وتابع، أن أزمة فيروس كورونا أزمة طاحنة وأزمة تكسير عظام للاقتصاديات على مستوى العالم، معقبا:"الأمر جاد خطير وجلل، واستهانة المواطنين بالأزمة هتودينا في داهية".

