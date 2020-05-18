» مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

تعرض الفنان ياسر جلال إلى الإغماء أثناء مقابلته مع الإعلامية لميس الحديدى حيث كان يتحدث عن مسلسله المعروض حاليا الفتوة.

وحقيقة ما تعرض له ياسر جلال هو الشعور بدوار أثناء الحديث مع لميس وهو أمر لا يتخطى ذلك وانتهى الأمر فى دقائق معدودة.

وكشف مصدر فى القناة عن أن الفنان ياسر جلال بخير وشعوره بهذا الدوار نتيجة الإجهاد والإرهاق فى التصوير الذى استمر لفترة طويلة متتالية.

يذكر أن ياسر جلال شعر بحالة من الإغماء أثناء لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى وهو ما دفعه ليطلب منها ضرورة وقف الحوار معه حتى يعود إلى وعيه.

ويعرض حاليا للفنان ياسر جلال مسلسل "الفتوة" الذى يشارك فى بطولته كل من أحمد صلاح حسنى ومى عمر وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.