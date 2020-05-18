الإفتاء:الرسول توعد من يقوم بالاستيلاء علي أراضي الدولة

18 مايو 2020 - 12:59 م





حذر الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوي بدار الإفتاء ،المواطنين من الاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق ، قائلا :" من يفعل ذلك يرتكب إثم كبير ".



وأضاف "عمران"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، قائلا :" بأن الاستيلاء علي أراضي الدولة معناها أنه سيتم البناء العشوائي بها ، ولن تحتوي علي خدمات للمواطنين .



وأوضح "عمران "، ان من يستولي علي أراضي الدولة يسمي في الدين الإسلامي بـ"الغلول"، لافتا إلي أن الرسول عليه السلام توعد من يقوم بهذا الفعل ، معقبا:" سلوك غير أخلاقي و عقابه شديد من الله ".

