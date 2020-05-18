» اليوم.. العالم يشاهد متاحف مصر

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السياحة

وزارةالسياحة

بوم المتاحف العالمي

احتفالاً بيوم المتاحف العالمي تطلق وزارة السياحة والآثار عددا من الفيديوهات لتسليط الضوء على المتاحف المصرية وإبراز دورها الثقافي والتربوي والتوعوي في مصر والعالم.

شعار هذا العام الذي أطلقه المجلس الدولي للمتاحف احتفالا بهذا اليوم الخاص هو " المتاحف من أجل المساواة، التنوع والاندماج "، حيث تمثل المتاحف عنصراً هاماً من عناصر قوة مصر الناعمة لاعتبارها مؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية.

وتضم مصر عدد 26 متحفا مفتوحا للزيارة من إجمالي عدد 34 متحف على مستوى الجمهورية.

واليوم تسلط وزارة السياحة والآثار الضوء على متحف فريد من نوعه هو متحف جاير آندرسون، هذا المتحف الذي شهد أحداث وشخصيات تاريخية متعددة فأصبح مركزا ثقافيا متشبعا بالروح المصرية والحكايات الشعبية التي تترك أثر بالغ في وجدان ونفوس زائريه.

انتظرونا في زيارة افتراضية جديدة للمتحف في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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