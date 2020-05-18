شاهد.. ممرضة توثق رحلتها مع كورونا حتى الوفاة

18 مايو 2020 - 01:09 م





عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق رحلة ممرضة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فيروس كورونا منذ الإصابة به وحتى وفاتها.



وسجلت الممرضة، باميلا أورلاند، يومياتها من المنزل بعدما أصيبت بفيروس كورونا أثناء رعايتها لمرضاها، قبل أن تنتقل إلى المستشفى.





وتظهر باميلا في آخر 5 فيديوهات لها غير قادرة على الكلام، وتوفيت بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة في المستشفى، بحسب ما جاء بالفيديو.



شاهد الفيديو..



