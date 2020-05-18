الكهرباء: 11378 قضية سرقة تيار كهربائي

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي لوزارة الكهرباء عن ضبطها لـ 11378 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شرط التعاقد على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة .
جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حسبما نشرت " الوفد".
جدير بالذكر أن الحملات ما زالت مستمرة علي مستوي الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.
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