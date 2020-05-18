رئيس البرلمان لنائب أقام إفطار جماعي:"جبتلنا الكلام"

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نائب أسوان

مائدة إفطار جماعي

أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، قد أقام، أمس الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه في مجلس النواب ومواطنين.

ونظم النائب حفل الإفطار الجماعي يضم العشرات أمام منزله بوسط القاهرة، بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه وجه، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، حديثه للنائب محمد سليم، قائلًا: «يا محمد سليم أنت وشرعي صالح نائب أسوان كفاية جبتلنا الكلام، وشرعى خلاص تخلى عنك»، مضيفًا: «على العموم محمد سليم أقام الإفطار لأن الجلسة كانت متأخرة، وأراد عمل خير، ولكن للأسف الشديد الأمر جاء بالعكس».

وأضاف «عبدالعال»، خلال حديثه اليوم في الجلسة العامة للبرلمان: «محمد سليم عنده مشكلة إنه ميعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده، بس الكلام ده عندك في البلد في أسوان مش هنا يا محمد»، مؤكدًا أن «المفروض نعطى القدوة والمثل، فالممنوع يعنى ممنوع، أول من يدافع عن النص القانونى هم النواب، وأسوأ أنواع المخالفات هي ما يرتكبها المُشرّع أو المُنفّذ، وعلى من ينتمى لهذه السلطة العريقة أن يلتزم بالقانون، والرجل اعترف بالخطأ، والاعتراف بالحق فضيلة، واحنا في أسوان اكثر الناس احترامًا للقانون».


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