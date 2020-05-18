الذهب يرتفع بشكل جنوني في تعاملات اليوم الإثنين

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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الخميس

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قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها.

وأضاف "واصف"، إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.25% مع بداية تعاملات اليوم الأثنين بقيمة بلغت 22 دولارا، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 768 جنيها (للجرام الواحد)، وعيار 18 نحو 658 جنيها، وعيار 24 نحو 877 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6144 جنيها، و1765 دولارا للأوقية.

وبدأ ارتفاع الذهب بشكل مفاجئ  يوم 16 مايو الجاري حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 ، الأكثر تداولا في مصر، إلى 760 جنيها.


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