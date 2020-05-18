» المغرب يمدد الإغلاق الكامل 3 أسابيع جديدة

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المغرب،

فيروس

كورونا

غلق كامل

قرر المغرب اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن الحكومة قررت "تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى".

وأوضح أمن مجلس الحكومة أنه سيصادق يوم الثلاثاء على المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية، علما أن المغرب يفرض حجرا صحيا منذ 20 مارس.

والثلاثاء قرر المغرب تمديد إغلاق المدارس حتى سبتمبر الذي يصادف موعد الدخول المدرسي المقبل، مع الاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزير سعيد أمزازي قوله "إن التحاق التلاميذ بالمدارس سيتم في سبتمبر المقبل، حيث علقت الدراسة في المملكة منذ منتصف مارس بسبب تداعيات الوباء، مع اعتماد نظام للدروس عن بعد".

وستفتح المدارس استثناء في يوليو لاستقبال المرشحين لامتحان السنة الثانية بكالوريا، على أن تجرى امتحانات السنة الأولى في سبتمبر، بحسب ما أضاف أمزازي الذي كان يتحدث خلال جلسة للغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

ونوه وزير التربية الوطنية إلى أن أسئلة امتحان البكالوريا ستهم حصريا الدروس التي لقنت للمرشحين إلى غاية تعليق الدراسة، مؤكدا "تفعيل عدد من التدابير والاجراءات الوقائية حفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص".

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأحد، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة ملموسة لمعدل الحالات اليومية مقارنة مع الإحصائيات السابقة.

وأفاد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 129، لتصل إلى 6870 حالة.


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