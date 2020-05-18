مصر تتصدر المركز الأول في وفيات كورونا إفريقيًا

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الصحة العالمية

فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز الـ84 ألفًا، وأما الوفيات فقد تجاوزت 2.7 ألف حالة???.

وسُجل أكبر عدد من الإصابات في القارة في جمهورية جنوب أفريقيا (15515)، ومصر (11719)، والجزائر (7019)، والمغرب (6798)، ونيجيريا (5959) وغانا (5735).

وكان أكبر عدد للوفيات في مصر (612) والجزائر (548)، حيث تتوقع المنظمة إصابة ربع مليار شخص بكورونا في إفريقيا خلال عام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، عن تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 12229 حالة من ضمنها 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.


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