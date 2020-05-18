» تراجع كبير للبورصة المصرية اليوم الاثنين

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شهدت المؤشرات الرئيسية بالبورصة المصرية، تراجعا كبيرا في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

جاء هذا بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه مصري، ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 180.1 مليون ورقة مالية بقيمة 642.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 170 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 67.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.67%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.67%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، و126 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، و2.8 مليون جنيه، و108 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3924 نقطة.

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