"زنا محارم وإدمان".. "البرنس" يثير ضجة في البرلمان

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محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد فضل- متابعات

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محمد رمضان

مسلسل

البرنس

زنا محارم

بعد الضجة التي أثارها مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاهد العنف والإدمان والخيانة بين الأشقاء.

وصلت الضجة إلى البرلمان، حيث تقدّم عضو مجلس النواب، نبيل بولس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام، حول عدد من المسلسلات الرمضانية التي تعمل على زيادة العنف والجرائم في المجتمع.

وقال بولس في طلب إحاطته إن "عددا من المسلسلات منها، "البرنس" يحمل إشارات صريحة على زنا المحارم والإدمان وقتل الأشقاء لبعضهم البعض".

كما اتهم نبيل بولس مسلسل "بـ100 وش" أنه يعلم السرقة والنصب، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويتناول عصابة من النصابين المحترفين يمارسون عمليات نصب مختلفة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

كما أشار إلى مسلسلات أخرى "ليس لها معنى أو هدف ومجرد إفيهات بدون هدف وليست كوميدية، ولكنها بها إيحاءات جنسية أو تهريج بدون هدف".

ولفت إلى وجود مسلسل تلفزيوني خصصت إحدى حلقاته بالتهريج على كلمة "القاهرة" (بالقاهزة).

وسبق لمسلسل "البرنس" أن أثار ضجة بعد عرض حلقته الأولى، التي يقوم فيها الفنان محمد رمضان بتمزيق جواز سفره، الأمر الذي جعل بعض المحامين يتهموه بإهانة الدولة.

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد علاء، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.


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