"بن لادن" توجه صدمة كبيرة لموظفيها

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عمال بشركة بن لادن السعودية
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محمد فضل- متابعات

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موظفين

فصل

صدمة

شركة بن لادن

قالت 3 مصادر مطلعة، إن مجموعة بن لادن السعودية، خفضت آلاف الوظائف وقلصت رواتب موظفيها بنسبة 30 و70%، وذلك في الوقت الذي يضر فيه تفشي فيروس كورونا بنشاط أكبر شركة تشييد بالمملكة.

وأوضحت المصادر- حسب وكالة رويترز-، أن الآلاف من موظفي الشركة سُمح لهم بالقيام بإجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها، بخاصة أولئك الذين كانوا يعملون بمواقع إنشاء في الأماكن المفتوحة، وفي الأماكن التي يعرقل فيها تفشي فيروس كورونا العمل.

وقالوا إنه بالإضافة إلى ذلك، فرضت الشركة تخفيضات رواتب ما بين 30 و70%، وألغت البدلات الأخرى مثل النقل في مسعى لخفض النفقات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت رويترز أن الشركة تبحث عن مستشار لخفض التكاليف، وكذلك إعادة هيكلة دين مجمع ناطحات سحاب في مكة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود لإعادة هيكلة مجموعة التشييد، بعد أن حصلت الحكومة من أفراد عائلة بن لادن على حصة تبلغ 35% بعد أن شملتهم حملة ضد الكسب غير المشروع شنتها المملكة في أواخر عام 2017


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