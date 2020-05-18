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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين ويحقق مفاجأة

مال وأعمال

الدولار
الدولار
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الطيب حسين

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الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في ختام التعاملات المسائية اليوم الاثنين.

وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك الاسكندرية إلى 3 قروش إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة، إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر مسجلا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، قرشين مسجلا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك العربي الإفريقي إلى15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

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