إغلاق كامل لمداخل المدن الساحلية بعيد الفطر

18 مايو 2020 - 10:10 م

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم إعلان إغلاق ـكبر الشواطئ في المحافظة وهو شاطئ بلطيم ومطوبس، حتى لا يتم التوجه ‘ليهما بأي شكل من الأشكال من قبل المواطنين.



وأوضح " نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم، الاثنين أنه بدا منذ إعلان اجراءات مجلس الوزراء أمس تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي طبقت في شم النسيم خلال عيد الفطر.



وأَضاف "محافظ كفر الشيخ"، أنه تم الاعلان بمنع التجمعات وانه غير مسموح بالتواجد في الحدائق والمتنزهات او الكورنيش، مشيرا الى ان هناك تجاوبا كبيرا واستيعابا من المواطنين للأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات.



وتابع: "سيتم اغلاق كامل لمداخل المدن الساحلية التابعة للمحافظة"، قائلا: "محدش هيعرف يدخل ولا يخرج"، نتيجة لتوقف حركة النقل الجماعي التي اقر مجلس الوزراء أمس".



وِأشار إلى أن المحافظة ستعمل على تطبيق تلك الاجراءات من يوم الخميس القادم، كإجراء استباقي واحترازي قبل العيد وتمتد حتى نهاية أسبوع العيد.

