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جمال شعبان يكشف: الصداع أحد أعراض الأزمة القلبية

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أن الصداع قد يكون أحد أعراض الأزمة القلبية والذبحة الصدرية وخاصة لدي السيدات ودليها تاريخ وراثي، موضحا أن الصداع عرض وليس مرض، لذلك يجب علي الطبيب أن يعرف سبب هذا العرض.
وحذر "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، من الإفراط فى المسكنات يسبب ارتفاع الضغط، ويساعد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن افضل مسكن هو الباراسيتامول.
وأشار إلى أنه للأسف لا تخلو حقيبة أي سيدة مصرية من المسكنات المختلفة التي لها أضرار خطيرة، مشددا علي ضرورة التخلص من هذه العادة السيئة التي ترفع ضغط الدم وتجعله لا يستجيب للعلاج.

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