» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد

وأضاف "سليم"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عائلته تمتلك 3 شقق فى شارع طلعت حرب بوسط البلد، وتقيم مائدة الرحمن منذ 6 سنوات، موضحاً أنه فى ظل جائحة كورونا جعل المائدة ترسل الطعام إلى روادها ولكن ما حدث بالأمس، كان ظرف طارئ ، وتابع:"أنا عضو مجلس نواب يعنى خادم للشعب وأنا لم أخطئ لأننا اتبعنا إجراءات التباعد الاجتماعى".



ولفت النائب البرلمانى، إلى أنه رجل يتفانى فى خدمة المواطنين، ولا يستطيع أن يعتذر لأى شخص لأن هناك تفشى لفيروس كورونا، وتابع:"أنا أموت وأنا أخدم أهل بلدى..أنا لست أخاف من المرض ..ومقدرش أقوله علشان كورونا مقدرش أقابلك يا فندم".