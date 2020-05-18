» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد

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إفطار جماعي بتربية وتعليم قنا بعد غياب 15عامًا
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المصريون ـ متابعات

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قال النائب البرلمانى محمد سليم،النائب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن الإفطار الجماعى الذى نظمه أمس الأحد، يعود أنه تفاجئ بعدد من ابناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان، لم يتمكنوا من السفر، وأقترب موعد الإفطار، فقام بأخذهم إلى مائدته بوسط البلد بشارع طلعت حرب.
وأضاف "سليم"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عائلته تمتلك 3 شقق فى شارع طلعت حرب بوسط البلد، وتقيم مائدة الرحمن منذ 6 سنوات، موضحاً أنه فى ظل جائحة كورونا جعل المائدة ترسل الطعام إلى روادها ولكن ما حدث بالأمس، كان ظرف طارئ ، وتابع:"أنا عضو مجلس نواب يعنى خادم للشعب وأنا لم أخطئ لأننا اتبعنا إجراءات التباعد الاجتماعى". 
ولفت النائب البرلمانى، إلى أنه رجل يتفانى فى خدمة المواطنين، ولا يستطيع أن يعتذر لأى شخص لأن هناك تفشى لفيروس كورونا، وتابع:"أنا أموت وأنا أخدم أهل بلدى..أنا لست أخاف من المرض ..ومقدرش أقوله علشان كورونا مقدرش أقابلك يا فندم". 
من جانبه وجه له مقدم البرنامج انتقاداً شديداً، وتابع "الإبراشى"، رئيس البرلمان قال لك اليوم أنت قدوة ولا يجب أن تخالف القانون، وما قمت به مشهد قاتل، يستدعى الأعتذار، فعلق النائب البرلمانى:"أنا بتعذر من هنا لأسوان

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