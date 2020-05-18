تفاصيل واقعة هروب مسنة بعد سحب مسحة لها بالمنوفية

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قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إن هناك سيدة تبلغ من العمر 72 عاماً كانت فى زيارة أهل ذويها بالمحافظة وعندما شعرت بالتعب ذهبت إلى حميات شبين الكوم التى اشتبهت فى حالتها وقام الأطباء بسحب مسحة لها، وعند ذلك تملك السيدة الخوف قامت بمغادرة المستشفى.
وأضاف "موسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة من محافظة الجيزة، وتذكرة دخولها المستشفى مسجل بها كافة بياناتها.
وتابع:"مديرية الصحة فى المنوفية أخطرت مديرية الصحة بالجيزة بتفاصيل الواقعة وعنوان السيدة التى فرت من المستشفى". 
وتابع:"لا يوجد أى مبرر للشعور بالخذى أو الخوف جراء الإصابة بفيروس كورونا ..الدولة المصرية حريصة على حياة المواطنين".
وتعليقاً على حرص مديرية الصحة بالتواصل بنظيرتها فى الجيزة، قال:"يوجد توجيهات صارمة جداً بضرورة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.

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