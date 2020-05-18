"الديهي" يُحذر المجتمع الدولي من كارثة كبرى بهذا الأمر

18 مايو 2020 - 11:00 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا جلبت دفعة جديدة من "المرتزقة" للقتال في ليبيا، حيث أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950، من بينهم 150 طفل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا.



ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، رسالة لمنظمات حقوق الانسان الدولية، الذين يهتموا بحقوق قطعة تسقط من أعلى بناية، أن هناك 150 طفل مرتزقة تم خطفهم من الأراضي السورية وتجهيزهم وإرسالهم للأراضي الليبية ليقوموا بأعمال إرهابية.

