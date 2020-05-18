» ترامب: أعتقد أن هذا الدواء له تأثير على كورونا

18 مايو 2020 - 11:20 م

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتناول عقار «هيدروكسيكلوروكين» المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

