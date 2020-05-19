وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

19 مايو 2020 - 12:10 ص

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقائه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس.

وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي .

وأشار الوزير، في بيان، مساء الاثنين، إلى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

