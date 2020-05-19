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كورونا

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

وزير الري

وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح وعلاج كورونا

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

صالح كامل

وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

الديهي

"الديهي" يُحذر المجتمع الدولي من كارثة كبرى بهذا الأمر

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لقاح كورونا

شركة أمريكية تعلن تطوير عقار قادر على محو كورونا

منظمة الصحة تكشف:

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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المصريون ـ متابعات

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عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ 4.6 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 311 ألف شخص.
وحسب معطيات المنظمة، فقد تم تسجيل 93324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخير، و4452 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي عدد المصابين حول العالم 4 ملايين و618 ألفا و821 شخصا، وعدد الوفيات 311 ألفا و847 حالة.
وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب مليونان و17 ألفا و811 شخصا.

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