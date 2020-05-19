  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

وزير الري

وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح وعلاج كورونا

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

صالح كامل

وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

الديهي

"الديهي" يُحذر المجتمع الدولي من كارثة كبرى بهذا الأمر

كورونا في المغرب

تفاصيل واقعة هروب مسنة بعد سحب مسحة لها بالمنوفية

كورونا في مصر

هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أعداد المصابين بكورونا

دواجن

الكشف عن حقيقة إصابة الدواجن بـ ميكروب جديد

لقاح كورونا

شركة أمريكية تعلن تطوير عقار قادر على محو كورونا

"النقد الدولي" يصدم العالم عن موعد التعافي من تأثير كورونا

عرب وعالم

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز المليون و800 ألف

#

لا جنس ولا تقبيل لمدة 30 يومًا للمتعافين من كورونا

#

مصر تطلب حزمة مالية من "النقد الدولي" لمواجهة كورونا

#

البنوك: برنامج سريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

قالت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول بكثر مما كان متوقعا للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي كورونا.
وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي في 2020 والبالغ 3 في المئة، ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 بالمئة الذي كان متوقعا في بادئ الأمر.
وفي مقابلة مع «رويترز»، صرحت جورجيفا بأن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، ومضت قائلة «بالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة»، ولم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.
وفي أبريل، توقع صندوق النقد أن إغلاقات الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار فيروس كورونا ستلقي بالعالم في أعمق ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن جورجيفا قالت في وقت سابق هذا الشهر إن بيانات وردت منذ ذلك الحين تشير إلى المزيد من الأنباء السيئة.
ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي في يونيو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "النقد الدولي" يصدم العالم عن موعد التعافي من تأثير كورونا
» ترامب: أعتقد أن هذا الدواء له تأثير على كورونا
» وزير التعليم العالي يكشف: أجرينا 37 بحثًا عن كورونا
» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد
» جمال شعبان يكشف: الصداع أحد أعراض الأزمة القلبية
» "عار".. إلقاء طفلتين في بئر بقنا والسبب صادم
» انخفاض مفاجئ.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد
» تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
» شاهد..ذبح عشيقته ثم تخلص من جسدها واحتفظ برأسها في الدولاب
» تراجع وفيات "كورونا" بفرنسا اليوم الاثنين
» تصرف متهور خلال مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية