أمريكا تعلن نجاح تجربة لقاحها الجديد على البشر: دمر كورونا

19 مايو 2020 - 06:05 ص

أعلنت شركة موديرنا صاحبة اللقاح الأمريكي المضاد لفيروس كورونا عن نجاح المرحلة الاولى من تجربتها السريرية،وأشارت إلى أن اللقاح الذي حُقن بالمتطوعين ومنهم جينفر هالر تمكن من إنتاج أجسام مضادة بعد 15 يوم.



و بعد اسبوعين من حقن المتطوعين بالجرعة الثانية من اللقاح،فالذين تلقوا جرعة ثانية مخففة أنتجوا أجساما مضادة مشابهة لتلك التي تتكون لدى المتعافين من الإصابة ب #فيروس_كورونا، والذين تلقوا جرعة متوسطة التركيز كونوا أجساما مضادة تفوق التي تتكون عادة لدى المتعافين من الاصابة.



موديرنا ذكرت بأن اللقاح التجريبي الذي حُقن في 45 متطوع يبدو حتى الان آمناً، وتأمل بأن تبدأ في المرحلة الثالثة من تجربتها في يوليو تموز،وفي حال نجاحه ستعمل على تصنيعه لأكبر عدد ممكن من البشر. حسب تصريح سابق لفاوتشي فقد يتوافر اللقاح أواخر العام او يناير، وحسب ترمب قد يتوفر بالخريف.





