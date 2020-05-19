بعد انسحاب الجيش الليبي بالوطية .. خلفان لـ الإخوان: لا تفرحوا كثيرا

أحمد عادل شعبان
طالب ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - المنتمين للإخوان بعدم الفرحة بعد تراجع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال "خلفان" في تغريدات عبر تويتر: وجود قاعدة تركية في ليبيا يشكل خطرا بالغ التأثير على كافة دول المغرب العربي.
وأضاف: الغريب ان الاخونجية فرحتهم كبيرة بإنسحاب الجيش الليبي من الوطية وهي لن تكون الا فخا لهم آجلا ام عاجلا.
وأضاف: عندما يترك الجيش مقرا ما دون أن تأسر جندي من قواته تكون قد احتليت مكانا مهجورا
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