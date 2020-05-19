» تركي آل الشيخ يطلب طلبا غريبا من عمرو دياب على الملأ

19 مايو 2020 - 07:55 ص

وجه المستشار تركي آل الشيخ طلبا غريبا للفنان عمرو دياب عبر حسابه بـ تويتر .



وقال "سعود آل سويلم" في تغريدة عبر حسابه بـتويتر" : أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي.



و رد "آل الشيخ" : قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ماحددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع.



ورد الفنان عمرو دياب قائلا: ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق للخير.



ليرد آل الشيخ عليه قائلا: متدينا ارنب نجيب فيه 4 بيوت.



