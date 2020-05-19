  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صالح كامل

أسرة صالح كامل في مأزق بعد وفاته المفاجئة

ضاحي خلفان: الرئيس اليمني يدعم "الإخوان"

بعد انسحاب الجيش الليبي بالوطية .. خلفان لـ الإخوان: لا تفرحوا كثيرا

كورونا

أمريكا تعلن نجاح تجربة لقاحها الجديد على البشر: دمر كورونا

صالح كامل

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن وفاة الشيخ صالح كامل

كورونا

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

وزير الري

وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي

الرياضة

شوبير
شوبير
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك يفجر مفاجأة بشأن "الطبلاوى"

#

نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل

#

فنان شهير يفجر مفاجأة عن عودة «أصالة» لـ طارق العريان

#

نجم الزمالك السابق: "شيكابالا" يجهز مفاجأة لجمهور الأهلي

الاهلى

سعد سمير

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبرى عن سعد سمير نجم الأهلي بعد الشائعات عن توقيعه للزمالك.

وقال "شوبير" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : سعد سمير يوقع للاهلى على بياض وينهى حالة الجدل التى أثيرت الأيام الأخيرة مؤكدا للجميع أن أبناء الأهلى دائما ما يرفعون شعار الأهلى فوق الجميع .

وأضاف: العقود الجديدة بتوقيع سعد على بياض فى يد إداراة النادى واللاعب رفض الكلام فى اى قيمة مالية تاركاً الأمر لما يراه النادى فقط دون أىة مزايدات أو حتى مجرد مناقشات .

واستدرك: سعد بهذا الموقف أكد أن الأهلى وأبناءه بخير وأنه ككابتن للفريق من أبناء النادى يبقى نموذجا إيجابياً يحتذى به من أجيال أخرى قادمة .. كانت جماهير الأهلى على حق عندما هتفت له يوماً " سعد سعد .. يحيا سعد "

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جائزة عالمية باسم قاسم سليماني
» ماذا قالت ليلى علوي عن الشيخ صالح كامل بعد وفاته؟
» شريف إكرامي يحرج مدحت العدل بتعليق ناري بعد إساءته إلى الأهلي
» بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي
» تركي آل الشيخ يطلب طلبا غريبا من عمرو دياب على الملأ
» فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي
» أصالة تتعهد لـ تركي آل الشيخ بدفع 100 ألف ريال .. فما السر؟
» "النقد الدولي" يصدم العالم عن موعد التعافي من تأثير كورونا
» ترامب: أعتقد أن هذا الدواء له تأثير على كورونا
» وزير التعليم العالي يكشف: أجرينا 37 بحثًا عن كورونا
» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية