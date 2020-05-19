» بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي

19 مايو 2020 - 08:26 ص

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبرى عن سعد سمير نجم الأهلي بعد الشائعات عن توقيعه للزمالك.



وقال "شوبير" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : سعد سمير يوقع للاهلى على بياض وينهى حالة الجدل التى أثيرت الأيام الأخيرة مؤكدا للجميع أن أبناء الأهلى دائما ما يرفعون شعار الأهلى فوق الجميع .



وأضاف: العقود الجديدة بتوقيع سعد على بياض فى يد إداراة النادى واللاعب رفض الكلام فى اى قيمة مالية تاركاً الأمر لما يراه النادى فقط دون أىة مزايدات أو حتى مجرد مناقشات .



واستدرك: سعد بهذا الموقف أكد أن الأهلى وأبناءه بخير وأنه ككابتن للفريق من أبناء النادى يبقى نموذجا إيجابياً يحتذى به من أجيال أخرى قادمة .. كانت جماهير الأهلى على حق عندما هتفت له يوماً " سعد سعد .. يحيا سعد "

