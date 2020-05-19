  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صالح كامل

أسرة صالح كامل في مأزق بعد وفاته المفاجئة

ضاحي خلفان: الرئيس اليمني يدعم "الإخوان"

بعد انسحاب الجيش الليبي بالوطية .. خلفان لـ الإخوان: لا تفرحوا كثيرا

كورونا

أمريكا تعلن نجاح تجربة لقاحها الجديد على البشر: دمر كورونا

صالح كامل

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن وفاة الشيخ صالح كامل

كورونا

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

وزير الري

وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

شريف إكرامي يحرج مدحت العدل بتعليق ناري بعد إساءته إلى الأهلي

الرياضة

شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يصدم الجماهير على الهواء: النادي تعامل معي بـ قلة تقدير

#

شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك

#

رأي مفاجيء من الشناوي في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

#

الخطيب: نجم الأهلي يرحل إلى بيراميدز

شريف اكرامى

رفض شريف إكرامي - حارس النادي الأهلي - تغريدة كتبها السيناريست مدحت العدل بشأن لقب نادي القرن.

وقال "مدحت" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : تخيلوا لو هناك 6بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب 2 منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في 3 بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له 9 نقاط والذي فاز ببطولتين ( الزمالك) له 8 نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن.

و رد إكرامي قائلا: د/مدحت تعلم جيداً مدي تقديري و احترامي لحضرتك لكن اثارة قضية مضي عليها اكثر من عقدين من الزمن لن تغير من الواقع في شيء بل فقط ستؤدي لمزيد من التعصب بين اكبر جمهورين في مصر و الذي تضررنا منه جميعاً و الفوز بجائزة نادي القرن لن تزيد او تنقص لحب و انتماء كل منا لناديه.

وأضاف: و بعيداً عن الجدل الذي نراه يوميا علي السوشيال ميديا اؤمن دائماً ان العقليات الناضجه امثال حضرتك لها دور كبير في توجيه مشاعر الجمهور في الاتجاه
الصحيح،الاتجاه الذي يرسي المسانده و الدعم و ينبذ التعصب،اتمني ان تقبل تعليقي المجرد من اي انتماءات ودائماً لك كامل احترامي رغم اي خلاف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جائزة عالمية باسم قاسم سليماني
» ماذا قالت ليلى علوي عن الشيخ صالح كامل بعد وفاته؟
» شريف إكرامي يحرج مدحت العدل بتعليق ناري بعد إساءته إلى الأهلي
» بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي
» تركي آل الشيخ يطلب طلبا غريبا من عمرو دياب على الملأ
» فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي
» أصالة تتعهد لـ تركي آل الشيخ بدفع 100 ألف ريال .. فما السر؟
» "النقد الدولي" يصدم العالم عن موعد التعافي من تأثير كورونا
» ترامب: أعتقد أن هذا الدواء له تأثير على كورونا
» وزير التعليم العالي يكشف: أجرينا 37 بحثًا عن كورونا
» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية