الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 مايو ارتفاعا في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.78 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82، وسجل في بنك البركة 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه.
كما سجل في بنك التنمية الصناعية 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.74 جنبه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه.
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