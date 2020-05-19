صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

19 مايو 2020 - 09:30 ص

نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك صورة نادرة لشقيقه محمد، ونعاه بعبارة مؤثرة في ذكرى وفاته.

وكتب حفيد مبارك معلقا على صورة شقيقه مع جده : " الذكرى الـ 11 لأخي محمد رحمه الله، ادعوا له ولجدي بالرحمة والمغفرة".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر : " الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب ورحمة الله ع الحبيب الرائيس الراحل حسني مبارك وحفظكم الله ورعاكم ياابن الغالي وطال الله في عمره ماما سوزان مبارك بالصحة والعافية يارب".

وعلق آخر : " الله يرحمهما رحمة واسعة ويجعل الفردوس الأعلى مستقرا لهم فخامة رئيسي مبارك و الملاك محمد علاء مبارك . تعيش وتفتكر يا ا. عمر بارك الله فيكم الفخامة التاريخ المشرف لمصر والأوطان العربية والإسلامية رحمة الله عليه فخامة رئيسي مبارك".

يذكر أن محمد الحفيد الأكبر للرئيس الراحل حسني مبارك قد توفي في مايو عام 2009، عقب أزمة صحية ألمّت به.

وبحسب بيان صدر حينها عن رئاسة الجمهورية فإن محمد علاء مبارك البالغ من العمر 12 عاما توفي عقب أزمة صحية، والتي تسببت في الوفاة استمرت يومين وذهب خلالها إلى العاصمة الفرنسية باريس للعلاج.