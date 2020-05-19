  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

صورة نادرة لحفيد مبارك.. وشقيقه ينعيه بعبارة مؤثرة

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

صالح كامل

أسرة صالح كامل في مأزق بعد وفاته المفاجئة

ضاحي خلفان: الرئيس اليمني يدعم "الإخوان"

بعد انسحاب الجيش الليبي بالوطية .. خلفان لـ الإخوان: لا تفرحوا كثيرا

كورونا

أمريكا تعلن نجاح تجربة لقاحها الجديد على البشر: دمر كورونا

صالح كامل

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن وفاة الشيخ صالح كامل

كورونا

عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز الرقم الصادم

وزير الري

وزير الري يرد على شائعة إصابته بـ"كورونا"

أخيرًا.. القبض على الأنف الكبير صاحب الـ900 جريمة قتل

عرب وعالم

الانف الكبير
الانف الكبير
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

هكذا علقت جوهرة على خطوبتها من صاحب "بنت الجيران"

#

فتاة وشاب.. جريمة قتل تهز السعودية

#

القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة

المكسيك

الانف الكبير

القتصلية الامريكية

تمكنت أجهزة الأمن المكسيكية من القبض على لويس جيراردو في "لوس ازتيكاس" في مقاطعة كارتل خواريز بمدينة كويرنافاكا وسط ولاية موريلوس في المكسيك.

ويلقب "جيراردو" بلقبين "العم إل تيو" و"الأنف الكبير إل ناريزون" وتشتبه السلطات المكسيكية أن متورط في ما لا يقل عن 900 جريمة قتل، بما فيها قتل عمال كانوا يعملون في القنصلية الأمريكية وعائلاتهم، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وهو مطلوب في الولايات المتحدة للاشتباه في ضلوعه بقتل عاملة القنصلية الأمريكية، ليزلي آن إنريكيز كاتون، البالغة من العمر 25 عامًا وزوجها شريف آرثر ريدلفز البالغ من العمر 30 عامًا وكذلك زوج موظف قنصلية آخر، خورخي ألبرتو سالسيدو سنيسيروس 37، كما أنه متهم بشن هجوم علي 5 مراكز لإعادة التأهيل في مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا، وقتل عدد من النساء والأطفال علي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كما يعتقد أنه العقل المدبر لتقل ما لايقل عن 15 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما في سيوداد خوارير عام 2015، وخلال 4 سنوات في الفترة ما بين 2008 إلي 2012 قتل في المتوسط 3700 شخص في مدية سيوداد خوارير التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة وتوصف بأنها واحدة من أخطر مدن العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جائزة عالمية باسم قاسم سليماني
» ماذا قالت ليلى علوي عن الشيخ صالح كامل بعد وفاته؟
» شريف إكرامي يحرج مدحت العدل بتعليق ناري بعد إساءته إلى الأهلي
» بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي
» تركي آل الشيخ يطلب طلبا غريبا من عمرو دياب على الملأ
» فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي
» أصالة تتعهد لـ تركي آل الشيخ بدفع 100 ألف ريال .. فما السر؟
» "النقد الدولي" يصدم العالم عن موعد التعافي من تأثير كورونا
» ترامب: أعتقد أن هذا الدواء له تأثير على كورونا
» وزير التعليم العالي يكشف: أجرينا 37 بحثًا عن كورونا
» تعليق مثير لبرلماني نظم إفطار الجماعي بوسط البلد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية