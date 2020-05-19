» مذيعة شهيرة تقدم نشرة الأخبار من منزلها.. هذا ما فعله طفلها

19 مايو 2020 - 09:48 ص

في مقطع فيديو مؤثر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مذيعة وهي تقدم نشرة الأخبار من منزلها، بسبب الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وقامت الإعلامية الجزائرية وسيلة عولمي بنشر مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول: "فيديو رائع للمذيعة ستيفاني رويل من قناة MSNBC وهي تقدم نشرة الأخبار من منزلها وطفلها معها".

وعلق الكثير على مقطع الفيديو، الذي حاز إعجاب الكثيرين، حيث كتب أحدهم: " تبقى عاطفة الأمومة أقوى من كل شيء لدى الأمهات.. هذه نائبة في برلمان رب احفظ أمهاتنا، ذولك بعد نشره لصورة نائبة برلمانية، وهي تحتضن طفلها في قاعة برلمان".