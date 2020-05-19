الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر للعام الجاري

19 مايو 2020 - 10:01 ص

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1441 الهجري الحالي بما لا يقل عن 15 جنيها عن الفرد الواحد.

وقال شوقي علام، المفتي، إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرا وهو القمح.





وأفاد بأن تقدير الزكاة جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.



